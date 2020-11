Bourses d’études à la mémoire d’Ugo et de Liliana Brivio

L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale de la Région autonome Vallée d’Aoste informe que, selon les dispositions testamentaires de madame Liliana Brivio, femme de grand mérite en raison de son engagement pendant la Résistance contre le nazi-fascisme et de sa longue carrière d’enseignante dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo Brivio, ancien maquisard, titulaire d’une maîtrise en chimie pure, la Région autonome Vallée d’Aoste a lancé six avis de concours en vue de l’attribution de bourses d’étude à la mémoire de « Ugo et Liliana Brivio » :

1 bourse d’étude renouvelable de 3 000 euros, pour récompenser un élèves, fréquentant la troisième classe de l’école secondaire du deuxième degré, régionale ou agréé, qui s’est distingué de manière significative dans la compréhension et l’application de la citoyenneté active - échéance : 20 novembre 2020 ;

2 bourses d’études renouvelables de 3 000 euros chacune, pour récompenser deux élèves, fréquentant la quatrième classe de l’école secondaire du deuxième degré, régionale ou agréé, qui se sont distingués de manière significative dans la compréhension et l’application de la citoyenneté active - échéance : 20 novembre 2020 ;

1 bourse d’étude non renouvelable de 2 000 euros, pour récompenser un élève, fréquentant la seconde classe de l’école secondaire du premier degré, régionale ou agréé, qui s’est distingué de manière significative dans la compréhension et l’application de la citoyenneté - échéance : 20 novembre 2020 ;

1 bourse d’étude non renouvelable de 2 000 euros, pour récompenser un élève, fréquentant la troisième classe de l’école secondaire du premier degré, régionale ou agréé, qui s’est distingué de manière significative dans la compréhension et l’application de la citoyenneté - échéance : 20 novembre 2020 ;

1 bourse d’étude non renouvelable de 2 500 euros, pour récompenser un élève, fréquentant la seconde classe de l’école secondaire du deuxième degré, régionale ou agréé, qui s’est distingué de manière significative dans la compréhension et l’application de la citoyenneté - échéance : 20 novembre 2020 ;

4 bourses d’études de 3 000 euros chacune, pour récompenser quatre élèves démunis et méritants, ayant obtenu leur diplôme de fin d’études à l’issue de l’année scolaire 2019/2020 dans un établissement d’enseignement secondaire du deuxième degré, régional ou agréé, de la Vallée d’Aoste - échéance : 20 novembre 2020.

Les avis de concours sont publiés sur le site de la Région et sont disponibles auprès des institutions scolaires et de la structure Politiques de l’éducation (Aoste - 250, rue Saint-Martin de Corléans).