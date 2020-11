In arrivo dal Libano un ospedale Covid da campo ad Aosta

Sarà allestito la prossima settimana ad Aosta un ospedale Covid da campo per alleggerire la pressione sull'ospedale Parini. Si tratta, secondo quanto appreso dall'Ansa, di una struttura dell'Esercito che attualmente si trova in Libano: sarà smontata nelle prossime ore e trasportata in Italia in nave per essere destinata alla Valle d'Aosta. Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ospite di Sky Tg24 ha sottolineato che "sono stati avviati in tal senso contatti con la Protezione civile nazionale e con le Forze armate".

L'ospedale da campo - che avrà un allestimento per cure subintensive - verrà montato dentro un capannone alla Pepinière d'Entreprises, nella periferia del capoluogo valdostano, anche in considerazione delle condizioni climatiche della Valle.

Già per oggi è previsto un sopralluogo per definire gli ultimi dettagli in vista dell'arrivo della struttura.