Nella nostra regione oggi sei morti e 167 nuovi contagiati

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta ci sono stati sei decessi e 167 nuovi casi positivi al cortonavirus. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi. Le persone sottoposte a tampone sono state 573. I contagiati attuali sono 2.338, di cui 175 ricoverati (16 in terapia intensiva). Il totale dei morti sale a 231 dall'inizio della pandemia (85 nella 'seconda ondata'). I guariti sono 2.186, ovvero 155 in più rispetto a ieri. Da segnalare anche 5 sanzioni da parte delle forze dell'ordine per la violazione delle misure restrittive.

"Ci sono difficoltà di reperimento di bombole di ossigeno per le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, in particolare in Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Valle d'Aosta e alcune zone del Piemonte e della Sicilia". E' quanto emerge da un monitoraggio effettuato da Federfarma, associazione che riunisce oltre 18.000 farmacie in Italia e che lancia un appello a tutti i cittadini: "Se hai a casa bombole di ossigeno che non usi, riportale in farmacia". A puntare l'attenzione su questo problema, che preoccupa sempre di più in concomitanza con l'aumento di contagi nel nostro Paese, è un Tavolo di confronto avviato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) con Federfarma e Assogastecnici (che riunisce le aziende che producono e distribuiscono gas speciali e medicinali) per assicurare le terapie necessarie a tutti i malati in assistenza domiciliare.