Rinascimento VdA preoccupato per confusione politica su gestione covid

Occorre da subito chiarire che la presente iniziativa risponde ad un doveroso invito alla trasparenza verso chi ha in mano decisioni che attengono alla vita delle persone, alla loro salute, al sostentamento economico.

Chiediamo pertanto chiarezza e risposte semplici a domande che ogni cittadino si pone e le chiediamo in tempi rapidi onde poter prenderne atto e assumere decisioni e orientamenti al riguardo.

Chiediamo risposte ai quesiti semplici che seguono.

· Quale è il motivo del ritardo nell’invio dei dati a Roma per la valutazione di assegnazione delle zone e in generale per il monitoraggio?

· Di che dati si tratta?

· Quali Uffici erano e sono preposti alla trasmissione dei suddetti dati, sotto quali dirigenti?

· Perché il Presidente Lavevaz definisce quei dati comunque poco rilevanti?

· A che titolo e sulla base di quali atti o documenti il Presidente Lavevaz dice che la Regione avrebbe essa stessa chiesto la zona rossa se non fosse intervenuto il Governo?

· Perché non è stato anticipato al Ministero l’aspetto che la Valle d’Aosta non ha un unico presidio ma due, fattore di valutazione non corretto che ha inciso in modo determinante sulla classificazione a zona rossa? Chi sono stati gli interlocutori diretti con il Ministero in questa concertazione?

· Perché con tutta l’estate a disposizione non si è approntato in anticipo uno spazio per triage sostitutivo del tendone del Parini (tendone senza neppure spazi per i medici per cambiarsi) e invece ci risulterebbe che verrà avviata l’installazione di un container a fine mese di Novembre corrente con lavori che dureranno fino a tutto Dicembre pv?

· Perché con tutta l’estate a disposizione non si è fatto un Piano “ritorno covid”, prevedendo anche al tempo una o più strutture supplementari per il ricovero?

· Perché non è stato creato un presidio fisso di ricovero per la media e bassa Valle?

· Perché la misura dell’autocertificazione non scatta al decimo giorno (se vale al 14esimo allora il principio può valere benissimo al 10) e deve scontare 4 giorni di extra quarantena (oltre ai tempi del Comune) determinando danni ingenti?

· Perché non sono state previste “facilities” gratuite (come ad es. in Corea e altri Paesi) e con oneri a carico della Regione per persone in isolamento fiduciario onde evitare promiscuità familiari e così dando anche lavoro a strutture alberghiere?

· Perché la Regione non ha chiesto il ricalcolo della zona di assegnazione in ragione dei dati e dell’esistenza di un doppio presidio?

· Perché non si chiede conto del suo operato all’ex assessore alla Sanità M. Baccega che ha governato per tutto il tempo intercorrente tra la prima e seconda crisi pandemica, tempo che avrebbe dovuto essere impiegato per anticipare la seconda ondata con misure solide e strutturali?

· Lo stato annuncia nuovi contributi a fondo perduto e la Regione come intende muoversi sui contributi a fondo perso?

Queste sono risposte che attendiamo con chiarezza, e aggiungiamo che se ci sono delle responsabilità precise chi ha sbagliato deve essere sanzionato. Siamo per un sistema meritocratico e non di appiattimento dei livelli di responsabilità, meno che meno di scarica barili: a maggior ragione in materie che incidono sulla salute e sicurezza economica dei cittadini non devono poter incidere e operare persone inadeguate.

Chiediamo che il Governo regionale fornisca queste risposte ai cittadini entro il 20 novembre pv: riteniamo che non solo i Consiglieri Regionali abbiano diritto di chiedere conto dell’operato del Governo mediante atti ispettivi e di controllo ma che sia un diritto di ogni cittadino e anche di movimenti civici come il nostro non rappresentati in Consiglio.