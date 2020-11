Pollein: Variazione da oltre 350 mila euro per ampliamento videosorveglianza e altri progetti

Il sindaco, Angelo Filippini ha spiegato in Assemblea che si è deciso di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione: 113mila euro in parte capitale e 70mila in parte corrente. Saranno spesi 50mila euro per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza (implementazione dei quattro varchi esistenti con nuovi punti, in prossimità delle aree di deposito dei rifiuti); altri 50mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria della Scuola dell’infanzia, con interventi di tinteggiatura e abbellimento; 10mila euro vanno alla manutenzione straordinaria del centro polifunzionale per migliorarne l’aspetto qualitativo; tremila euro saranno utilizzati per la manutenzione degli automezzi mentre con 150mila euro sarà completato l’ultimo lotto di interventi al fabbricato dell’ex macelleria.

Il sindaco ha sottolineato che saranno utilizzate a tal fine le risorse che erano state destinate all’adeguamento antisismico della Scuola dell’infanzia (che sarà finanziato con fondi statali); 70mila euro saranno invece spesi per la manutenzione straordinaria dii strade e segnaletica. La variazione pareggia sulla cifra di 352.787 euro.

I lavori si sono conclusi con l'attribuzione di alcune deleghe ai consiglieri: per la Pro Loco a Cristiana Canestrelli, per la Polisportiva a Luca Bettoni e per la gestione rifiuti Mont-Émilius piana di Aosta a Italo Arlian.