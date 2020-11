GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

“Il nostro servizio di Endocrinologia e Diabetologia non potrà effettuare, come ogni anno, visite e incontri – spiega il dottor Giulio Doveri, Direttore del Dipartimento delle Discipline mediche – ma l’attività dei nostri ambulatori, seppur con qualche limitazione, prosegue.

La data del 14 novembre, per noi, è sempre stata un’occasione per poter trasmettere informazioni alla popolazione e anche se quest’anno non possiamo incontrarci di persona, facciamo un appello a tutti i cittadini: la situazione dovuta all’emergenza coronavirus è una questione da tenere in massima considerazione.

Ma altrettanto importante è non abbassare la guardia rispetto al Diabete, malattia subdola e insidiosa, che si può combattere.

Per questo chiediamo a tutti di non smettere di parlare di Diabete e di non sottovalutare questa patologia. Solo con il continuo confronto, con l’informazione, con la dovuta attenzione si può fare una concreta prevenzione.

L’occasione particolare di questa giornata ci permette anche di ringraziare, ancora una volta, le associazioni dei diabetici che quotidianamente operano anche in questa direzione. Andrà tutto bene”.

Sul sito dell’Usl è possibile consultare e scaricare l’opuscolo informativo “Capire e vivere il diabete”: CLICCA QUI