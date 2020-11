L’importanza dei sistemi di pagamento online oggi

Oggi assume un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite quotidiane l’importanza dei sistemi di pagamento online. Si tratta di una pratica diffusa e sempre più comune in Europa, così come nel resto del mondo. Se l’Italia fino a 15-20 anni fa aveva mostrato di essere un po’ indietro, rispetto ad altri Paesi, possiamo vedere come il gap si sta rapidamente riducendo, visto che i consumi di prodotti che richiedono il pagamento online sono in netto aumento secondo le stime pubblicate tra il 2017 e oggi.

Ed è proprio in una cornice contestuale di questo tipo che una realtà emergente e consolidata come Skrill assume un ruolo centrale per l’economia delle cryptocurrencie a cui ricorriamo con una frequenza sempre maggiore. Parliamo di pratiche che sono ormai quotidiane e all’ordine del gioco, dato che l’invio di denaro, il pagamento e l’acquisto di beni, in particolare durante il 2020, ma già da qualche anno, sono diventati un metodo diffuso per molti clienti di questo tipo di servizi.

Basta entrare nel dettaglio per conoscere le abitudini degli italiani che ne fanno già utilizzo. Pensiamo ad esempio a chi ha già un account su Amazon Prime o ad altre piattaforme di commercio elettronico, di servizi on demand e di altre tipologie dove è necessario il pagamento elettronico. Non solo, visto che ormai da un po’ di tempo utilizzare denaro liquido è una pratica che sta cadendo in disuso, in particolare tra gli under 50, ma più in generale per chi si sposta molto o semplicemente effettua acquisti e spese direttamente da casa propria.

In questo periodo di emergenza sanitaria, il bisogno di effettuare acquisti online ha avuto una vera e propria impennata e i sistemi di pagamento come Skrill e simili, sono diventati di impiego quotidiano o comunque periodico, un mezzo sicuro ed efficiente per risolvere ogni tipo di questione legata al pagamento elettronico e digitale. Si tratta di realtà che operano in Italia già da anni e che sono sicure e affidabili per ogni tipo di servizio richiesto.

Ed è proprio ciò che definisce e delinea il concetto di digital wallet , cioè un portafoglio digitale, attraverso cui gestire tutte le nostre spese e gli acquisti che andremo ad eseguire e a processare nel corso del nostro vivere quotidiano. La comodità di questi servizi interessa sia il nostro tempo libero, quindi lo svago e il relax, sia ogni altro tipo di attività essenziale.

Con la crisi sanitaria mondiale, causata dal Covid-19, il procedimento dei nuovi metodi di pagamento ha accelerato l’utilizzo di questa tecnologia che risolve la maggior parte dei problemi, sia per i privati che per le aziende stesse. Attualmente durante questa prima del 2020 oltre il 70% dei pagamenti sono stati effettuati attraverso portafogli elettronici, carte di debito e di credito e servizi appartenenti al digital wallet.

Un settore che è cresciuto in modo esponenziale, rispetto ai dati precedenti al 2017, con un 56% degli utenti che ormai fa utilizzo costante e periodico proprio dei digital wallet, in netta ascesa rispetto al circuito tradizionale delle carte di credito e ad altri sistemi come il bonifico bancario diretto, che si è attestato tra il 2019 e il 2020 attorno al 57%. Questo dato che indica un cambio di rotta necessario, aumenta di significato quando andiamo a vedere cosa avviene a livello globale.

In quel caso si tratta del 60-65% delle aziende che ricorre all’utilizzo di pagamento elettronico attraverso i wallet digitali. In pratica un uso costante che rende questo circuito sempre più apprezzato e facile da gestire.

Il successo dei metodi di pagamento digitale è legato in maggior parte a un risparmio di tempo e a una soluzione agile ed efficace oltre che adeguata ai tempi che stiamo attraversando. L’aumento di imprese e aziende che operano online in Italia ha fatto sì che i sistemi di pagamento digitale divenissero sempre più comuni e utilizzati, rispetto al passato. Un’inversione di tendenza che ormai era inevitabile visti i tempi che stiamo vivendo.