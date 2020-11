Ryanair, AACC: negato il rimborso agli utenti delle zone rosse e arancioni

Con l’ultimo Dpcm l’Italia è stata divisa in Regioni gialle, arancioni e rosse, in base alla gravità della situazione, con relative misure specifiche che prevedono restrizioni alla mobilità dei cittadini. Provvedimenti che riaprono nuovamente la questione rimborso/voucher per i voli già acquistati e non utilizzabili da chi si trova in zona rossa o arancione. Tematica già nota dai tempi del lockdown nazionale della scorsa primavera e che riguarda, in particolar modo, Ryanair.

Ricordiamo che il Dpcm vieta nelle Regioni arancioni e rosse gli spostamenti in entrata e in uscita, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza.

Anche l’ENAC è intervenuto sulla vicenda, inviando una lettera alle compagnie aeree che operano voli da e per il territorio italiano in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19 disposte dal Governo.

“L’ENAC – scrive in una nota – ha ricevuto varie segnalazioni da parte di passeggeri che si sono visti negare il rimborso dei biglietti che non possono essere utilizzati a causa di tali limitazioni. L’Ente ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone (arancioni e rosse), che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo”.

Federconsumatori ha trasmesso una segnalazione ad ENAC e Antitrust chiedendo di “bloccare la condotta in questione, se necessario anche revocando la licenza operativa per gli aeroporti italiani”.