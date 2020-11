Attivato un l’ambulatorio di ecografia per le future mamme covid positive

I nuovi sviluppi e l’andamento della Pandemia da Covid 19 hanno fatto emergere la necessità di adibire spazi idonei per le ecografie ostetriche al fine di monitorare nei tempi prestabiliti la crescita e la salute del feto nelle mamme positive ai test Covid e nello stesso momento preservare le altre mamme e il personale dell’ospedale.

L’equipe della SC di Ginecologia e Ostetricia del Beauregard si è organizzata in modo da disporre di uno specialista in ecografie ostetriche con il supporto del personale specializzato, pronti a rispondere a questo nuovo bisogno assistenziale.

Da venerdì 6 novembre, è possibile richiedere l’ecografia ostetrica direttamente alla Coordinatrice Ostetrica, che provvederà ad organizzare lo spazio per l’esecuzione della metodica all’interno dell’ospedale nella sala ambulatoriale Covid-19.

Per prenotare l’ecografia è necessario telefonare al numero 0165-54.55.14 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 12:00. Per accedere al servizio è sufficiente presentarsi nella data stabilita (in genere il venerdì) con l’impegnativa del medico curante.

L’attività di supporto psicologico, a cura degli operatori psicologi del Nucleo Psicologico dell’Emergenza, si svolge in via telefonica (tel. 0165-543201). Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.