La Lega mette sotto pressione Giunta e Consiglio Valle

La seduta si aprirà con il giuramento del Consigliere Augusto Rollandin, la cui elezione è stata convalidata nella seduta di insediamento della Legislatura (il 20 ottobre scorso) ma che, per effetto del perdurare della sua sospensione dalla carica ai sensi della legge Severino, è stato sostituito temporaneamente (fino al 6 novembre 2020) con il Consigliere supplente Gian Carlo Stevenin: con la prestazione del giuramento, il Consigliere Rollandin assume il pieno esercizio delle funzioni connesse alla carica di Consigliere regionale. L'Assemblea dovrà conseguentemente procedere alla sostituzione di Gian Carlo Stevenin all'interno della terza e della quarta Commissione consiliare.

Il Consiglio sarà poi chiamato a nominare i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio per le politiche del lavoro oltre che a esaminare il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi del decreto legislativo 118/2011, su cui la seconda Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione di lunedì 9 novembre.

In merito all'attività ispettiva, sono state iscritte dieci interrogazioni, di cui otto poste dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, in merito a: protocolli per la presa in carico di minori in caso di ricovero del nucleo familiare; ipotesi di acquisizione da parte dell'USL dei locali ex Day Hospital in regione Borgnalle; smaltimento di dispositivi di protezione individuale; valorizzazione e riorganizzazione dell'offerta formativa musicale valdostana; cause dei ritardi nell'esecuzione dei tamponi per accertare l'infezione da Covid-19; situazione di disagio dovuto al mancato pagamento dei dipendenti di una ditta mandataria della VITA Spa; utilizzo dello smart working da parte dei dipendenti pubblici regionali; eventuale chiusura del servizio di lavanderia interno alla Casa di riposo J.B. Festaz.

Due interrogazioni sono invece a firma del gruppo Pour l'Autonomie: la prima riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di nuove misure a sostegno delle imprese; la seconda chiede notizie delle tempistiche per la realizzazione del nuovo ponte nel comune di Gaby.

Delle ventitré interpellanze depositate, ventuno sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: ripristino delle comunicazioni telefoniche fra gli anziani ospiti di strutture di accoglienza e i loro famigliari; soluzione delle problematiche relative all'invio dei dati riguardanti la nostra regione all'Istituto superiore di sanità; adozione dell'iter di regolarizzazione edilizia che incide sui parametri urbanistici vigenti; ruolo che si intende dare al Centre d'études francoprovençales; rafforzamento della struttura organizzativa di Finaosta Spa; interventi a supporto della crisi delle attività commerciali; carenza di personale alla microcomunità di Fénis; misure specifiche a favore delle professioni della montagna; potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni scolastiche; prevenzione dei contagi all'interno della Casa circondariale di Brissogne; potenziamento o adeguamento delle prestazioni del segnale di rete sul territorio della Regione; misure organizzative a livello sanitario per l'apertura degli impianti di risalita; garanzia di copertura internet totale del territorio regionale; mantenimento del ruolo centrale del Consiglio regionale nelle scelte riguardanti il collegamento intervallivo "Cime Bianche"; predisposizione di un piano di supporto per la struttura sanitaria di Verrès; azioni per monitorare l'andamento del rischio epidemiologico regionale; promozione di uno studio finalizzato all'elaborazione di strategie di contrasto alla povertà; implementazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione; dotazione tecnologica delle famiglie con studenti impegnati con la didattica a distanza (DAD); ulteriore potenziamento della dotazione del fondo di rotazione a favore di micro e piccole imprese istituito con legge regionale n. 5/2020; protocolli regionali di sicurezza per l'organizzazione delle manifestazioni legate all'artigianato tipico di tradizione.

Sono due le interpellanze presentate dal gruppo Pour l'Autonomie: conferimento dell'indennità Covid ai dipendenti del Sistema sanitario regionale; organizzazione di specifici corsi di aggiornamento per il personale adibito all'accoglienza dei visitatori nei siti culturali.

Infine, il Consiglio esaminerà quattro mozioni a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste: la prima intende impegnare il Presidente del Consiglio regionale a garantire terzietà e imparzialità nei confronti di tutte le parti politiche (discussione rinviata dall'ultima seduta); la seconda sollecita l'attivazione in tempi rapidi del numero europeo unico nazionale per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti; la terza impegna a definire una misura di sostegno economico a favore delle attività produttive soggette a chiusura nel 2020; la quarta è volta a riaffermare il primato della libertà di espressione e dei valori identitari e culturali minacciati dalla violenza islamista.