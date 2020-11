L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Siamo seri

Gentile Direttore,

Spero lei possa tornare prontamente a commentare i fatti della nostra Valle, sempre da noi lettori seguiti con attenzione.

Mi permetto di commentare la lettera del Dr. Rosset, Presidente Ordine Medici Valle D’Aosta, che è sempre stata persona autorevole e quindi ascoltata. Dipinge una situazione allarmante, della quale ogni persona di buon senso ne aveva già percezione. Non posso far notare che solo ieri, un'emittente ha presentato con ampio risalto le considerazioni di un analista che diceva, dopo un solo giorno di calo dei positivi, per altro accompagnato da un considerevole calo dei tamponi, che avevamo toccato il picco e che la curva stava scendendo.

Chi è esperto di grafici o di analisi tecnica, sa benissimo che la curva non è mai retta e che ci sono delle rotture della stessa e che per confermare un trend in ribasso od in rialzo, ci vogliono ulteriori conferme ed altri dati.

In sostanza una rondine non fa primavera. In ogni caso sarebbe opportuno abbinarla all’analisi fondamentale e l’analisi fondamentale nel COVID sono soprattutto un dato su tutti che un medico non può sottovalutare: il dato dell’occupazione della terapia intensiva al 75%.

Come può essergli sfuggito questo dato, visto che è esperto in questo in quanto medico. Non dimentichiamo anche gli altri numeri allarmanti, soprattutto se confrontati con i numeri delle altre regioni.



Lasciamo da parte la statistica, soprattutto se non esperti di analisi tecnica e guardiamo i dati fondamentali che sono la salute dei valdostani.

Una lettrice.

Cara Lettrice grazie; più che a me avrebbe dovuto scrivere a chi ha intervistato il dottor Peano che non conosco e quindi non ho ragione di dubitare delle sue conoscenze e capacità. Non ho seguito le interviste; mi permetto di osservare che troppe analisi dei dati sono disomogenea quanto inattendibili. Dire che sono diminuiti i positivi ma che si sono fatti meno tamponi o viceversa che ci sono più positivi ma sono stati fatti più tamponi. A mio parere il rapporto sarebbe più attendibile se fatto su base percentuale tra tamponi effettuati e positivi e popolazione. E i dati nazionali ci dicono che la situazione è grave.

Sarebbe bene che chi di dovere ci spiegasse perché siamo in tale condizioni; chi sono i responsabili e e qualcuno pagherà o tutti continueranno ad avere la poltrona sotto il sedere.

Per troppi mesi sono mancati i vertici e ci siamo trovati impreparati alla nuova ondata. C’è chi ha pensato solo alle elezioni e chi per conservare la poltrona ha evitato di imporsi. Se ha fatto caso è da una settimana che l’Usl ha attivato servizi per informare i cittadini, istituire numeri telefoni cui rivolgersi. Quindi a ritardi si sono accumulati ritardi su ritardi. Lo scrivo per esperienza: un mio congiunto è stato ricoverato per covid, dal 28 ottobre mi sono messo in auto isolamento; telefonicamente mi è stato comunicato dopo diversi giorni sono stato informato che dovevo rimanere in isolamento. Domenica il tampone ha detto che sono positivo. Altri giorni di isolamento e lontano dal congiunto. Tutto questo per dire che chi parla, forse, lo fa senza conoscenze dirette e comunque non conosce certamente le traversie dei cittadini, cosidetti comuni, che non possono accedere a corridoi preferenziali.

Cara Lettrice ha ragione: più che parlare del sesso degli angeli sarebbe meglio che chi di dovere potenziasse i servizi per renderli più efficienti nel rispetto dei diritti dei cittadini. pi.mi.