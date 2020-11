Undici pazienti con coronavirus deceduti nelle ultime 24 ore in Valle

Sono undici i pazienti contagiati dal coronavirus deceduti nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Si tratta del numero più alto in un sol giorno dall'inizio della pandemia, ma va evidenziato che si tratta di persone quasi tutte molto anziane (il più giovane è un 59enne, il più anziano ha 95 anni e gli altri sono tutti over 80) e con patologie pregresse.

In base al bollettino dell'Unità di crisi per l'emergenza Covid in Valle, nuovi casi positivi sono 127 su 236 persone sottoposte a tampone.

I contagiati attuali sono 2.299, di cui 176 ricoverati e 15 in terapia intensiva. Il totale dei morti sale a 218 dall'inizio della pandemia e sono 72 nella 'seconda ondata'; i guariti sono complessivamente 1.946.