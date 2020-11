Medici della Valle d'Aosta solo con zone rosse si ferma il covid

"Forse però è mancato il tempo alla Regione Valle d’Aosta di seguire tutte le indicazioni della Cabina di Regia perché i virus corrono molto più veloci degli apparati amministrativi e delle loro burocrazie". A dirlo è il direttivo ell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta, preoccupato per la diffusione del Covid-19 anche in nella nostra regione.

Nella nostra regione - si legge in una nota dell'ordine - ci sono oggi 2.082 persone in isolamento domiciliare e 159 persone ricoverate con sintomi. Il 3,5% della popolazione è contagiata, più che a Milano e a Monza (3%) e molto più che in tutte le altre provincie italiane. Il nostro Ospedale è saturo e non è più in grado di svolgere la sua normale attività sia per le carenze di personale precedenti l’ondata pandemica, sia per il numero di operatori infetti. Abbiamo una terapia intensiva satura al 75% quando il Ministero della salute indica il 30% come soglia critica.

In Italia sono deceduti 178 medici contagiati nella prima fase e già 8 in questa seconda. La speranza che ha sostenuto la categoria è stata che, dopo gli errori e le sottovalutazioni iniziali, finalmente il sistema e i cittadini avessero imparato a proteggersi. Avevamo dedicato tempo e energie in quella Cabina di Regia coordinata dal Prof. Balduzzi e dal Prof. Faggiano che la Regione Valle d’Aosta aveva voluto e che aveva dato alla passata Amministrazione Regionale precise indicazioni, come da mandato, entro il 31 luglio scorso. Grazie al sistema di allerta rapido è stata consentita una stagione turistica estiva abbastanza normale e il 26 agosto eravamo diventati addirittura l’unica regione italiana priva di SARS-CoV-2 con un Ospedale totalmente Covid-free.