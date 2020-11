Carlo Droz Blanc nuovo direttore di Chirurgia toracica Usl VdA

Il dottor Carlo Droz Blanc è il nuovo direttore temporaneo della Struttura Chirurgia toracica, senologica e endocrinologia della Usl VdA.

L’incarico è stato affidato, si legge in una nota della Usl, "in sostituzione del dottor Roberto Barmasse, in aspettativa per mandato politico (è consigliere regionale e attuale assessore alla Sanità ndr)".

Il dottor Carlo Droz Blanc è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova ed è specialista in Chirurgia toracica. Ha prestato la sua opera professionale presso la Asl 2 Savonese dal 2001 al 2003 e come dirigente medico alla Casa di Cura Sant’Anna di Casale Monferrato dal 2003 al 2004. Dal 2004 è in servizio alla Usl della Valle d’Aosta ed è dirigente medico nella Struttura Chirurgia Toracica dal dicembre 2005.