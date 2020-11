Apre il reparto 'Covid 6' al Parini, altri 12 letti al J.B. Festaz

Pronto da alcuni giorni, a causa del numero crescente di ricoveri di pazienti positivi al coronavirus è stato aperto oggi il reparto Covid 6, con 18 posti letto, negli spazi di Chirurgia vascolare dell'ospedale Parini di Aosta.

E' inoltre attesa tra stasera e domattina l'apertura di un reparto Covid, per 12 anziani a bassa intensità di cure, all'interno della casa di riposo J.B. Festaz di Aosta (dove sono già diversi i positivi isolati nei giorni scorsi). Al momento il numero complessivo di pazienti Covid ricoverati all'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre è di circa 180 persone, di cui 14 in rianimazione.

E' atteso poi verso la fine della settimana il trasferimento di pazienti positivi nella microcomunità di Variney. Potrebbero inoltre iniziare a breve i trasferimenti di positivi asintomatici o comunque con pochi sintomi - ma che non possono rientrare a casa - nelle 11 unità immobiliari di Valpelline cedute da Enel in comodato d'uso gratuito alla Regione, proprio per fronteggiare situazioni di emergenza legate alla pandemia.

"Questa volta non siamo stati colti impreparati. Un elogio a oss, infermieri, caposala e medici, c'è un grande spirito di collaborazione", ha sottolineato all'Ansa il dottor Rodolfo Riva, responsabile dei reparti Covid dell'ospedale Parini.