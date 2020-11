Courmayeur ha scelto, Roberto Rota è il nuovo sindaco

E' Roberto Rota, candidato della lista 'SìAmo Courmayeur', il nuovo sindaco di Courmayeur: ha ottenuto 846 voti, oltre il 65 per cento. Nettamente sconfitto Stefano Miserocchi (Esprit Courmayeur), che ha guidato il paese prima del commissariamento e si è fermato al 35 per cento con 442 preferenze. I votanti sono stati 1.343, il 58 per cento degli aventi diritto (2.315 elettori). Rota sarà affiancato dal vicesindaco Federico Perrin.

"Facciamo i nostri migliori auguri al sindaco Roberto Rota e al suo vice Federico Perrin - si legge in una nota del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, a nome dell'esecutivo - per un buon lavoro, consapevoli del difficile contesto in cui devono operare i sindaci in questo periodo per la situazione in cui si trova la Valle d’Aosta, sia dal punto di vista sanitario che economico. Courmayeur dovrà affrontare a breve la stagione invernale, il cui avvio sarà sicuramente complesso. Siamo certi che il neo sindaco, insieme alla sua squadra, saprà dedicare il massimo impegno per gestire al meglio questo momento".

La Giunta regionale "garantirà supporto a Rota, così come a tutti gli altri sindaci della Valle, nella consapevolezza che il buon funzionamento del sistema delle autonomie locali debba passare attraverso il dialogo e il confronto tra i diversi livelli di governo".