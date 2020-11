otteria degli scontrini: Confcommercio torna a chiedere una proroga

Confcommercio è tornata a chiedere, con due lettere del presidente Sangalli al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri una proroga dell’avvio della lotteria degli scontrini previsto per il 1° gennaio. Solo il 50% degli esercizi commerciali, infatti, ha i registratori di cassa pronti per la lotteria degli scontrini e gli altri si trovano a dover sostenere dei costi di adeguamento lievitati tra marzo ed oggi, macchine con consegne in ritardo e attività rallentate e bloccata per il Covid-19.

“La proroga – ha scritto Sangalli – consentirebbe una partenza uniforme da parte di tutte le imprese del commercio, evitando distorsioni concorrenziali che inevitabilmente andrebbero a colpire gli operatori di minori dimensioni e più deboli”. Secondo Vincenzo De Luca, responsabile fiscale di Confcommercio, “i preventivi chiesti a marzo per il solo adeguamento tecnico erano di 40-50 euro, oggi chiedono ai nostri iscritti 230 euro più Iva. Una spesa, dato il contesto, inopportuna e sproporzionata”.

Dai dati Confcommercio risulta che su 1.200.000 macchine in uso ad oggi solo 600 mila sono adeguate con le regole previste per agganciare gli scontrini emessi alle estrazioni della lotteria degli scontrini. Gli interlocutori istituzionali, Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate sono fermi sulla strada dell’avvio dal 1° gennaio anche se una proroga è in ambito di valutazione e scelta politica.

Dopo la proroga prevista dal decreto Rilancio, la data di avvio della lotteria degli scontrini pare ormai definitiva. Il 1° gennaio 2021 partirà il gioco anti-evasione, affiancato dal bonus cashback.

Come funziona, come partecipare e soprattutto quali sono i premi in palio? Le regole sono già definite: l’Agenzia delle Entrate, in vista dell’avvio previsto inizialmente dallo scorso mese di luglio, ha già predisposto il primo pacchetto di indicazioni operative.

Per ogni euro di spesa si avrà diritto ad un ticket virtuale per la partecipazione alla lotteria degli scontrini, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per una spesa pari a 1.000 euro.

Vediamo di seguito punto per punto come funziona la lotteria degli scontrini, sulla base delle istruzioni rese note con la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata il 26 maggio 2020.