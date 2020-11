Aosta: Vicepresidente consiglio Favre bacchetta Presidente Tonino, 'non conosce norme elementari Regolamento'

"Mi punge vaghezza che Lei non conosca minimamente le regole dello Statuto e de Regolamento comunale". Così si rivolge con un'articolata missiva Renato Favre, vicepresidente del Consiglio comunale di Aosta designato dalla minoranza, al Presidente dell'Assemblea, Luca Tonino, reo secondo Favre di non aver mai convocato l'Ufficio di Presidenza trascorse quasi due settimane dall'elezione dell'organismo istitituzionale e di non aver nemmeno mai contattato i consiglieri membri dell'Ufficio, "per poterci così meglio conoscere - evidenza Favre - e quindi iniziare al meglio le attività istituzionali di rito".

Favre, poi, bacchetta Tonino che nel convocare le prossime conferenze dei Capigruppo e nel diramare disposizioni relative al funzionamento del Consiglio e delle Comissioni si è limitato a inviare un'informativa 'per conoscenza' contenente le sue decisioni, violando così, secondo Favre, lo Statuto che impone al Presidente di discutere e decidere procedure e attività collegiamente con i consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza e non di agire autonomamente.

Dopo aver ricordato al Presidente Tonino alcuni passaggi formali ma fondamentali del Regolamento Comunale, Favre gli chiede "di sospendere ogni iniziativa programmata sino ad un immediato chiarimento che dovrà avvenire attraverso l’altrettanto l’immediata convocazione del più volte citato Ufficio di Presidenza.

In difetto non sarei al momento in grado di assicurare le nostre presenze all’interno delle convocazioni richiamate".

La lettera di Renato Favre e stata sottoscritta dai consiglieri di minoranza Giovanni Girardini, Roberta Carla Balbis, Eleonora Baccini, Cristina Dattola, Sergio Roberto Togni, Bruno Giordano, Sylvie Spirli e Paolo Attilio Laurencet.