Aosta: Lega VdA, 'sospensione pagamento zone blu e stop imposte per aiutare esercenti in crisi'

"La Giunta Nuti si attivi per aiutare i nostri imprenditori o molte

saracinesche resteranno abbassate". A chiederlo in una nota è il gruppo della Lega VdA al Comune di Aosta, che ricorda come bar, ristoranti ed esercizi commerciali cittadini costretti a chiudere stanno andando incontro a ingenti perdite di fatturato. "Anche le attività essenziali che sono potute rimanere aperte stanno registrando una notevole riduzione di clientela - sottolinea la Lega - e, di conseguenza, una riduzione degli incassi giornalieri causata dal nuovo lockdown".

In attesa dei 'ristori' assicurati dal Governo nazionale, la Lega chiede "che la Giunta comunale si attivi al più presto per sospendere il pagamento delle zone blu della città, come già fatto durante il precedente lockdown". Il gruppo di minoranza invita inoltre l’Amministrazione comunale a fare quanto possibile per sospendere il pagamento delle imposte comunali (Imu, Tari, imposta di soggiorno, Icp) "per tutte quelle attività che sono state costrette ad abbassare la saracinesca; i nostri imprenditori hanno bisogno di risposte immediate".