Courmayeur: Domenica 8 novembre 2020 votazione per il rinnovo del Consiglio comunale

Domenica 8 novembre 2020 i cittadini di Courmayeur sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale. Le operazioni preliminari degli Uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 novembre 2020 per il primo turno ed alle ore 16 di sabato 21 novembre 2020 per l’eventuale turno di ballottaggio.

Rispetto ai DPCM in vigore non vi sono limitazioni per recarsi alle urne per gli elettori di Courmayeur, come già anticipato nei giorni scorsi e come confermato nella deroga contenuta nell'ordinanza del Presidente della Regione su questa materia . specifica.

La votazione in entrambi i turni si svolgerà nella sola giornata di domenica dalle ore 7 del mattino sino alle ore 23. Qualora, nel primo turno di votazione, si verifichi il caso previsto dall’articolo 53, comma 4, della legge regionale n. 4/1995 (parità dei voti delle liste) il turno di ballottaggio si svolgerà nella giornata di domenica 22 novembre 2020.

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in base ad una sentenza che li dichiari elettori del Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione n.1 Le sezioni di voto predisposte presso il Municipio di Courmayeur saranno 3.

Si invitano i cittadini a mantenere le misure di sicurezza definite dai DPCM in vigore, in particolare il distanziamento interpersonale, e l’utilizzo della mascherina.

Organizzazione trasporto per elezioni 8 novembre

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art.19, comma 1 bis della legge 515/1993, il Comune organizza un servizio di trasporto pubblico per facilitare l’accesso ai seggi da parte di persone diversamente abili e degli elettori che, non avendo famigliari o conoscenti che li possano accompagnare, non hanno altro modo per raggiungere i seggi. Tale servizio è previsto per domenica 8 novembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Gli elettori interessati potranno contattare direttamente il numero del coordinatore dei volontari cell. 339 5782098 per comunicare l’indirizzo dell’abitazione e l’ora del trasporto.

Per ogni altra informazione, contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Courmayeur: +39 0165 831327 oppure via email: anagrafe@comune.courmayeur.ao.it

COME SI VOTA

Si voterà solo nella giornata di Domenica 8 novembre dalle ore 7 alle ore 23. Le tre sezioni di voto sono state organizzate all’interno del Municipio di Courmayeur nel pieno rispetto degli attuali DPCM e misure Anti Covid.

Le sezioni sono state dotate di divisori per mantenere le distanze tra gli elettori, e dotate di gel per la disinfezione delle mani.

Ogni elettore dovrà scegliere una sola lista delle due che si sono presentate per la guida del Comune di Courmayeur:

- La Lista n. 1 SiAmo Courmayeur, che vede candidati alla carica di Sindaco, Roberto Rota, e di Vice Sindaco, Federico Perrin.

- La lista n. 2 Esprit Courmayeur che vede candidati alla carica di Sindaco, Stefano Miserocchi, e di Vice Sindaco Sara Penco.

Sulla scheda elettorale bisognerà tracciare una X sul simbolo della lista scelta ed esprimere la preferenza scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati prescelti. E’ possibile indicare anche solo il numero corrispondente al candidato o candidati scelti, compresi nella medesima lista.

Gli elettori potranno esprimere fino al massimo tre preferenze.

Nel caso l’elettore voglia segnalare tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso (due uomini e una donna oppure due donne e un uomo), pena l’annullamento dell’ultima preferenza.