In Vda 117 positivi su 173 tamponi, morti a quota 202 168 i ricoverati

Sono 117 i positivi al coronavirus scoperti in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 173 persone sottoposte a tampone. I decessi sono stati sette, portando il numero complessivo dall'inizio della pandemia a 202 (56 dei quali nella seconda ondata di contagi). Sono 97 le persone guarite. I casi positivi attuali salgono a 2.181, di cui 2.013 in isolamento domiciliare.

I ricoverati in terapia intensiva salgono a 14 mentre nei reparti Covid dell'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre sono assistite altre 154 persone Covid positive. Le forze dell'ordine hanno eseguito 417 controlli nell'ambito delle limitazioni della 'zona rossa', sanzionando 6 persone.

Operativo il nuovo servizio informativo telefonico dedicatoai cittadini. 1500 chiamate nel corso della prima giornata

E’ attivo da ieri, venerdì 6 novembre, il nuovo servizio “Infotamponi Covid-19”. Si tratta di un call center telefonico che fornisce informazioni ai cittadini, sulle misure daadottare correlate all’infezione da coronavirus.Nel corso della prima giornata di risposta, si è data risposta ad oltre 1500 chiamate (datoprovvisorio).

I tecnici hanno rilevato anche numerose chiamate “abbandonate” dagli utenti a causa delprotrarsi dell’attesa, dovuta al considerevole volume di traffico.Per questo motivo, alle ore 14:30 si è provveduto ad avviare una diversa configurazione,in maniera tale da poter avvisare l’utente sull’ipotesi del tempo di attesa.

Il servizio, gradualmente, è andato migliorando e la rilevazione, alle ore 19:00, era di 8persone in attesa.I cittadini possono attendere la risposta degli operatori oppure inviare un sms ad unnumero dedicato (che viene annunciato nel messaggio di attesa) o scrivere una e-mail(infotamponi@ausl.vda.it). La risposta sarà erogata entro le 24 ore.

“Infotamponi Covid-19” non è un servizio di emergenza ma fornisce informazioni sulleprocedure che coinvolgono i cittadini positivi o i “contatti stretti”, in particolare per quantoriguarda l’effettuazione dei tamponi, il periodo di isolamento e di quarantena, iltracciamento dei contatti.

Gli operatori del servizio si occupano anche di comunicare l’esitopositivo del test per la ricerca da infezione da Sars-CoV-2 (Covid-19), telefonandodirettamente agli interessati.Il numero dedicato è il seguente: 0165-546222 attivo tutti i giorni della settimana dalleore 08:00 alle ore 22:00.

Nel corso dei prossimi giorni saranno comunicati dati più precisi sull’attività del servizio.