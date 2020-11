Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali della Valsavarenche e della Valle del Lys

Sono previste modifiche alla circolazione lungo una serie di strade regionali.

Per consentire le fasi operative di verifica di staticità del ponte di proprietà di Trenitalia, è stato istituito in senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della sr 23 della Valsavarenche, nel comune di Villeneuve, dal km 0+250 al km 0+350, dal 9 al 10 novembre 2020, dalle ore 7 alle ore 18.

Per consentire i lavori di riparazione di un tratto di fognatura, è stato istituito in senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della sr 44 della Valle del Lys, nel comune di Perloz, in Località Remondin, dal km 4+880 al km 4+930, dal 10 al 20 novembre 2020, 24 ore su 24, sabati, domeniche e festivi esclusi.