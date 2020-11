Bourse étude Intercultura pour étudier dans pays francophone

Grâce au soutien du Conseil de la Vallée d'Aoste, la Fondazione Intercultura décerne une bourse d'étude partielle de 6.000 euros pour vivre et étudier pour un an dans un pays francophone.

Le projet est visé aux jeunes nés entre 2003 et 2006 et résidant en Vallée d'Aoste: les destinations possibles sont la Belgique, le Canada, la France et la Suisse. Le délai pour les candidatures est fixé au 10 novembre 2020: le détail de l'avis est disponible sur www.intercultura.it/consiglio-regionale-della-valle-d-aosta

