LA VALLE D’AOSTA IN ZONA ROSSA

Da oggi 6 ottobre 2020 entreranno in vigore le nuove misure per il contrasto della diffusione del COVID-19 previste dal DPCM del 4/11/2020. La Valle d’Aosta è classificata in zona ROSSA pertanto, in aggiunta alle misure valide su tutto il territorio Nazionale (art. 1 DPCM) si applicano anche le misure più restrittive previste nell’articolo 3. Tali misure restrittive saranno mantenute per almeno 15 giorni . Nella nostra regione è ancora in vigore l’ordinanza regionale n. 468 che anticipa il coprifuoco alle ore 21.00.

DPCM 4 NOVEMBRE 2020