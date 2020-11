EMERGENZA COVID IN VALLE, CONFERENZA STAMPA DELLA GIUNTA IN DIRETTA VIDEO

Il punto sulla gestione dell’emergenza epidemiologica e i possibili correttivi all'ultimo Dpcm che ha inserito la Valle in 'zona rossa' sono gli argomenti principali della conferenza stampa indetta dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz.

"Se non lo avesse fatto il Governo avremmo istituito noi la zona rossa", ha detto il Presidente Lavevaz, "Effettivamente ci sono state problematiche nella trasmissione dei dati all'Iss - ha aggiunto - però va sottolineato che solo alcuni dati sono

stati trasmessi con qualche giorno di ritardo o parzialmente e si tratta di numeri secondari, ad esempio quelli che riguardano il numero di focolai. Non sono questi dati ad aver cambiato il profilo epidemiologico della nostra regione".

Quanto ai correttivi al Decreto Conte, l'ordinanza che la Giunta sta per varare prevede che in Valle d'Aosta da oggi è possibile fare attività motoria all'aria aperta, su strade e sentieri, ma al di sotto dei 2.000 metri di quota. Non sarà però possibile prendere l'auto per recarsi alle partenze dei sentieri.

"L'attività motoria - ha spiegato Lavevaz - deve rispettare le distanze e il divieto di assembramento. Deve essere effettuata all'interno del proprio comune di residenza con partenza a piedie da casa. Abbiamo deciso di mettere un limite sull'alta quota per evitare il rischio di incidenti che possono sovraccaricare l'ospedale. Alle guide alpine è comunque concesso di allenarsi sul loro terreno abituale". L'attività venatoria è stata invece sospesa.