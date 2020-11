Stefano Distilli confermato nel CdA di Cassa Dottori Commercialisti

L’aostano Stefano Distilli è stato confermato per il secondo mandato Consigliere di Amministrazione di Cassa Dottori Commercialisti, l’ente che si occupa di previdenza e assistenza a favore di questa categoria di professionisti, nelle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche fino al 2024.

Dottore Commercialista dal 1994, dal 2010 Distilli è Presidente e Amministratore Delegato di Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a , società che si occupa di servizi e consulenza in materia previdenziale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella quale opera dal 1999, prima come Direttore Servizi previdenziali e poi come consigliere e Amministratore.

Al suo secondo mandato come componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Dottori Commercialisti, per la quale ha ricoperto l’incarico di responsabile degli investimenti mobiliari, in precedenza Distilli è stato Delegato dell’Ente dal 2008 al 2016, affiancando questa carica con l’attività di Componente della Commissione CNPADC e Welfare dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Esperto di welfare, dal 2007 Distilli è Cultore della materia presso l’Università della Valle d’Aosta nell’ambito dell’insegnamento di “Scienza delle Finanze”, in tema di sistemi previdenziali, di previdenza complementare e sanitari.

“Obiettivo del prossimo mandato - spiega Stefano Distilli - sarà quello di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la funzione assistenziale di Cassa Dottori Commercialisti a supporto degli iscritti, resa ancora più importante dal difficile contesto che, anche come professionisti, ci troviamo ad affrontare, oltre a sviluppare politiche di welfare strategico in grado di sostenere lo sviluppo professionale dei colleghi”.

Iniziative che saranno finalizzate anche ad attrarre sempre più giovani verso una professione che ad Aosta conta con un 54% di iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti con meno di 50 anni, un dato inferiore di 3 punti percentuali alla media in Italia, a fronte di un volume d’affari che, per la fascia di età compresa tra i 31 e i 40 anni supera del 15,3% quello dei coetanei a livello nazionale.

“Sarà inoltre importante – conclude Distilli – mantenere alta l’attenzione anche sulla sostenibilità delle prestazioni, tutelando patrimonio e investimenti dell’Ente per confermare il ruolo di benchmark per il mondo delle casse professionali che la nostra Cassa ha saputo assumere nel tempo”.