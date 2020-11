Targhe delle redazioni Ansa e Vallée Notizie imbrattate da vandali

Indaga la Digos della questura di Aosta sugli atti vandalico-intimidatori che hanno avuto come bersaglio, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, la sede aostana dell'agenzia Ansa in via Croce di Città e la notte scorsa quella della redazione de 'La Vallée Notizie' in regione Borgnalle.

Ignoti hanno imbrattato le targhe delle redazioni e la vetrina de 'La Vallée' disegnando con la vernice rossa la lettera V cerchiata che rimanda al fumetto, poi divenuto film, 'V per Vendetta', di isipirazione anarchica poi fatto proprio dagli antagonisti di estrema destra. La Digos sta acquisendo le immagini della rete di videocamere di sorveglianza, per poter risalire agli autori del gesto. Nei giorni scorsi altre targhe di studi professionali erano state prese di mira dai vandali ma gli episodi non sembrano collegati.

In una nota, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta esprime Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta esprime solidarietà ai colleghi "in seguito al gesto vandalico subìto. Si tratta di un gesto di estrema gravità, che ci porta a riflettere sull'importanza del diritto e dovere di informare, soprattutto in un momento storico che richiede massima attenzione all'informazione corretta e autorevole".