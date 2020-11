Fondation Sapegno, Rosanna Gorris et Jean Balsamo nouveaux représentants de la Région

Dans sa réunion du 4 novembre, le Conseil de la Vallée a nommé à l'unanimité Rosanna Gorris et Jean Balsamo en tant que représentants de la Région au sein du Comité scientifique de la Fondation "Centre d'études historico-littéraires Natalino Sapegno" au titre de la période 2020/2024.

La Fondation Sapegno, dont le siège est à Morgex, a été instituée par loi régionale n. 33 de 1991 afin d'honorer et perpétuer la mémoire du Professeur Natalino Sapegno, l'un des plus importants critiques littéraires italiens, né à Aoste en 1901 et décédé à Rome en 1990. Le Comité scientifique est composé du directeur de la Fondation ainsi que de huit membres, choisis parmi des spécialistes en sciences humaines, dont deux sont désignés par le Conseil régional.