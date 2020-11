Presidente Lavevaz, 'restrizioni movimento in montagna non hanno senso, possibili correttivi Dpcm'

Sono 21 i parametri utilizzati dal Comitato tecnico scientifico-Cts per stabilire i colori delle 'zone' in cui è stata suddivisa l'Italia e quindi decidere quali sono le regioni 'in rosso'. Ma quali siano stati quelli che hanno condannato la Valle al regime di contenimento più duro ancora non lo sappiamo, il Governo non lo ha detto.

"Le Regioni hanno chiesto di avere i fogli di calcolo utilizzati dal Cts, io l'ho ribadito anche ieri: è importante avere chiarezza sul perché siamo nella zona rossa, anche come elemento di chiarezza nei confronti dei cittadini - sottolinea il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, intervenendo in Consiglio regionale - i numeri sono belli perché non si prestano a interpretazioni e quindi vogliamo conoscerli".

Lavevaz ha aggiunto: "Ho avuto notizia della decisione ieri sera pochi minuti prima delle 20,20, ovvero prima che il premier Conte facesse la conferenza stampa e desse comunicazione a tutti. Ho avuto una telefonata del ministro Speranza in cui mi informava per dirmi che a partire da domani la Valle d'Aosta sarebbe stata classificata nelle zone a più alto rischio", ma nulla di più, stando a quanto affermato da Lavevaz.

Oggi il Presidente della Giunta firmerà un'ordinanza interpretativa del Dpcm per una "applicazione corretta delle norme sul territorio". Tra i punti che saranno affrontati: la Didattica a distanza, i servizi di ristorazione e alberghieri nelle vallate laterali e l'attività sportiva nelle zone isolate di montagna.

"La Giunta regionale ha iniziato a fare alcuni primi ragionamenti per calare questo Dpcm alla realtà regionale, alle specificità del nostro territorio - ha spiegato Lavevaz

- che ha una connotazione molto diversa da una realtà cittadina, quindi le misure che vengono imposte hanno una ricaduta diversa".

Ad esempio "sul territorio valdostano, dove molto spesso viviamo in mezzo alla natura, al di là delle situazioni cittadine, abbiamo amplissimi spazi di libertà nella natura, quindi le restrizioni di movimento intorno a casa per le realtà più agricole, di montagna, non hanno molto senso, quando passeggiando sul sentiero l'unico rischio è di incontrare un camoscio o una marmotta: dobbiamo trovare dei correttivi".

I 21 indicatori, come e perchè

I 21 parametri che saranno valutati con cadenza quindicinale devono soddisfare tre requisiti: capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti e risultati relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.

La capacità di monitoraggio comprende il numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi sul totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo; il numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla Terapia intensiva) in cui è indicata la data di ricovero sul totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla Ti) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo; il numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento o ricovero in reparto di terapia intensiva (Ti) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in Ti sul totale dei casi notificati; il numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza sul totale.

Quanto alla capacità di accertamento diagnostico e gestione dei contatti, vi valuta la percentuale di tamponi positivi escludendo le attività di screening e i ritestagg degli stessi pazienti, complessivamente a livello territoriale per mese. si chiede anche di indicare anche il tempo tra la data inizio dei sintomi e quella di diagnosi; il tempo tra la data di inizio dei sintomi e quella di isolamento.