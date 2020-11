Federconsumatori 'La Regione autorizzi spostamenti per raggiungere supermercati'

In questa grave situazione che ha portato la nostra Regione ad essere inserita nelle zone rosse, quello che chiediamo al Governo Regionale è di permettere alle persone di potersi spostare nei supermercati dei comuni limitrofi per potere acquistare prodotti alimentari confacenti alle diminuite possibilità economiche che moltissime famiglie stanno vivendo. Riemerge la necessità per i cittadini di potere esercitare il diritto di acquistare i prodotti come da consuetudine al fine di permettere a molte famiglie un risparmio che per moltissimi è vitale.