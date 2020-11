Annullata conferenza Paola Vacchina al Circolo valdostano della Stampa

Anche il Circolo valdostano della Stampa deve rivedere il suo programma a causa delle ultime restrizioni Covid-19.

La Presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina, comunica al riguardo che è annullato l’incontro conviviale previsto per domenica 15 novembre con la dottoressa Paola Vacchina Jacquemod, presidente di 'Forma', l’associazione degli enti nazionali di formazione professionale, che avrebbe relazionato sul tema "la formazione professionale, strategica per la ripresa', "che tanto successo di prenotazioni stava registrando - afferma Maria Grazia Vacchina - l’incontro, come tutte le attività future del Circolo valdostano della Stampa, sarà riprogrammato non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà e sarà nostra cura tenervi aggiornati".