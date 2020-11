Consiglio Valle da destra a sinistra cerca soluzioni per uscire da zona rossa

E' trasversale, la volontà del Consiglio Valle a cercare soluzioni per uscire dalla 'zona rossa' il più presto possibile.

"Dalle interlocuzioni dei giorni precedenti con le Regioni, il Governo non ha tirato conclusioni - ha detto oggi in Aula il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz - nella sostanza, le richieste delle Regioni, in particolare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, non sono state accettate. Le questioni centrali sono i dati elaborati dal Comitato tecnico scientifico, dall'indice RT ai 21 fattori di rischio che fotografano lo status della Valle. Sapevamo di essere in una situazione complicata, ma anche di essere sul limite degli scenari di rischio, visto che nell'ultima settimana il nostro indice RT era migliorato. Abbiamo chiesto a gran voce, sin da domenica, di disporre di questi dati, in modo da avere delle certezze date dai numeri, piuttosto che delle interpretazioni".

Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz

Il Presidente ha quindi esortato: "Nei prossimi quattordici giorni, almeno, dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di migliorare la situazione sanitaria ed essere ricollocati in scenari di rischio meno stringenti, soprattutto per l'economia. E lo possiamo fare attraverso le buone pratiche. Insieme all'aspetto sanitario c'è tutto il mondo economico in apprensione che aspetta delle risposte. Lo sforzo di tutti sarà fondamentale per non pregiudicare i prossimi mesi. A livello politico, stiamo chiedendo di conoscere la tempistica e l'entità dei ristori. Le contromisure economiche dovranno essere commisurate alle restrizioni cui siamo sottoposti".

Erik Lavevaz ha concluso specificando: "Ieri sera abbiamo ragionato per cercare di calare questo DPCM alla realtà del nostro territorio: interventi ampliativi non sono fattibili, ma almeno applicazioni corrette delle norme vanno trovate. Stiamo affrontando la questione della didattica a distanza, la ristorazione e gli alberghi che devono garantire il servizio a chi lavora, l'attività sportiva. Le elezioni di Courmayeur vanno preservate, con tutte le garanzie di sicurezza delle operazioni di voto. Nella giornata di oggi auspico di poter firmare un'ordinanza che possa dare chiarezza".

La consigliera della Lega VdA Raffaella Foudraz ha osservato che "sono stati pubblicati dati molto contrastanti sulla Valle d'Aosta: non possiamo permetterci di giocare sulla vita delle persone a causa dell'incompletezza dei dati forniti. Chiudere significa far morire tutti coloro che da maggio hanno fatto sforzi enormi per rimettere in piedi le proprie attività. Bisogna capire perché la Valle d'Aosta sia stata posta in zona rossa".

Per il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, "oggi è una giornata triste per la Valle d'Aosta, che patisce una chiusura dettata da chi, a centinaia di chilometri di distanza, non ha la minima cognizione della nostra realtà. Abbiamo un Governo che non ha avuto nemmeno la decenza di avvertirci di quello che stava decidendo e il problema peggiore è che non si capiscono nemmeno i criteri".

Il capogruppo dell'Uv, Aurelio Marguerettaz, ha sottolineato che "occorre ragionare insieme per permettere a Governo e Consiglio di approvare un'ordinanza che dia risposte e interpretazioni: misure puntuali ed efficaci, per sostenere non solo l'economia, ma anche il contesto psicologico e sociale". Per Marguerettaz "alcune concessioni possono essere terapeutiche: l'obiettivo di tutti è evitare gli assembramenti e diminuire le possibilità di contagio, ma il nostro territorio ha delle specificità che possono essere salvaguardate: penso a chi si sposta da un comune a un altro per curare il territorio, e che non ha senso che venga sanzionato".

Corrado Jordan (Vda Unie, foto a lato) intervenendo nel dibattito ha detto: "Anche noi guardiamo con preoccupazione il prossimo avvio della stagione invernale: condividiamo la delusione e la rabbia di imprenditori e dipendenti che si vedono chiusa o limitata un'attività da un giorno all'altro; chiediamo chiarezza nella comunicazione delle limitazioni". Secondo Jordan occorre "garantire ristori e interventi tempestivi, dando liquidità alle imprese, favorendo la ristrutturazione del debito, e sostegno ai dipendenti. I ristori devono essere aiuti efficaci, non elemosine".

Lapidario Albert Chatrian, capogruppo di AV-SA: "E' indubbio che abbiamo subìto malamente questo decreto, speriamo sia l'ultima volta".