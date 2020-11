Aosta: Si lavano i vetri del palazzone Finaosta, circolazione modificata

Per consentire l’esecuzione del lavaggio dei vetri della sede della società Finaosta, possibile solo con un autocarro munito di piattaforma aerea, tramite un’ordinanza il Comune di Aosta ha istituito importanti modifiche temporanee alla circolazione.

Oggi giovedì 5 novembre sino alle ore 16,30 sul lato ovest di via Ribitel, all’altezza dell’edificio sede della società Finaosta: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione di quelli utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori.

Venerdì 6 novembre, dalle ore 8 alle ore 16,30, in via Festaz, nel tratto compreso tra via Ribitel e avenue du Conseil des Commis: chiusura provvisoria al transito veicolare della corsia Nord; senso unico di circolazione con direzione Est-Ovest, con contestuale revoca del doppio senso di circolazione; obbligo di svolta a destra, verso avenue du Conseil des Commis, per i veicoli in transito su via Festaz, con direzione di marcia Ovest-Est in attestazione sulla suddetta intersezione stradale; limite di velocità pari a 30 Km/h.