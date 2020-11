Stagione turistica invernale, la Regione ci crede e sconta gli skipass

Non si arrende alla nuova ondata del Covid-19, il mondo del turismo invernale valdostano. Parola dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, che nell'aula consiliare risponendo a una interpellanza del gruppo Lega VdA che chiedeva notizie sulle garanzie fornite a chi acquista skipass stagionali o plurigiornalieri in caso di limitazioni dovute alla situazione epidemiologica, ha detto: "Già dallo scorso anno sono stati praticati degli sconti del 30% per i possessori di skipass da usufruire per la stagione successiva e la stessa proposta sarà fatta anche per quest'anno. La scelta delle società valdostane è stata molto apprezzata dagli sciatori e ha permesso di fidelizzare gli sciatori: noi riteniamo che sia corretto dare fiducia ai gestori degli impianti rispetto alla conoscenza della loro clientela".

"Siamo di fronte a una situazione - ha aggiunto Bertschy - che crea uno scenario completamente nuovo per il turismo invernale: la bozza di Dpcm mantiene per ora l'apertura dei comprensori sciistici per l'attività agonistica ma non per quella amatoriale. Abbiamo predisposto un protocollo con le altre Regioni, che sarà discusso domani in Conferenza delle Regioni: tutti i territori dell'arco alpino sono al lavoro per capire in che modo gestire al meglio una stagione che sarà complicata, ma che ci deve vedere pronti a partire, garantendo al contempo tutte le sicurezze richieste dal livello sanitario".

Dennis Brunon (Lega VdA) ha replicato: "Apprezzo l'impegno dell'assessore nel cercare sinergie per portare avanti strategie a favore di un comparto così importante per la Valle d'Aosta: la concorrenza è sempre più elevata e sarebbe importante che sui portali internet vi fossero maggiori informazioni su queste iniziative messe in campo per fidelizzare i clienti e per attrarne di nuovi".