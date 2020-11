Assessore Marzi, 'Bilancio Regione mantiene servizi alla comunità'

"Abbiamo voluto adottare in modo responsabile un bilancio tecnico e di continuità con l’intento di sottoporlo, nel più breve tempo possibile, all’attenzione del Consiglio Valle". Così in conferenza stampa l’assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi ha introdotto l'illustrazione dell'atto amministrativo recante la 'Proroga degli indirizzi di cui al documento di economia e finanza regionale-Defr per il triennio 2020-2022' e i disegni di legge sulle 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), modificazioni di leggi regionali' e il 'Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023'.

Il Bilancio pareggia nell’importo complessivo di 2,032 miliardi di euro per il 2021, 1,435 miliardi per il 2022 e 1,404 miliardi per il 2023.

Le risorse disponibili, al netto delle somme già impegnate, del fondo pluriennale vincolato e del contributo regionale al risanamento della finanza pubblica (102,8 milioni), previsti a legislazione nazionale vigente, sono pari a circa 1,72 miliardi di euro per il 2021, 1,21 miliardi per il 2022 e 1,22 miliardi per il 2023.

L’incidenza percentuale della spesa corrente è dell’ 80,65%, la spesa di investimento si attesta al 19,35%.

"A pochissimi giorni dal nostro insediamento - ha detto Marzi - abbiamo voluto mantenere gli indirizzi di economia e di finanza già contenuti nel documento adottato dal Consiglio regionale precedente. In una situazione di grande incertezza abbiamo deciso di dare priorità alla stabilità approvando un bilancio che, garantendo la continuità amministrativa, pone delle solide basi sulle quali si potrà sviluppare in futuro la programmazione finanziaria per realizzare gli obiettivi di Governo".

L’obiettivo primario rimane dunque, per l'assessore, quello di approvare il più rapidamente possibile "un bilancio per continuare ad erogare servizi garantendo copertura finanziaria che altrimenti potrebbero mancare".

Marzi ha ribadito: "In modo responsabile, abbiamo dovuto rimodulare il bilancio, anche per i prossimi anni, individuando le priorità che il Governo regionale ha individuato mettendo al centro le necessità della comunità valdostana".