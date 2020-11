Monumenti illuminati in occasione della giornata mondiale del diabete

Come ogni anno è in programma a novembre la Giornata Mondiale del Diabete, un grande evento di sensibilizzazione e informazione su questa patologia che sta diventando una vera e propria epidemia a livello globale. Nel mondo nel 2015 si registravano 415 milioni di persone affette da diabete.

Si stima che entro il 2040 saliranno a 642 milioni. In Italia, le persone affette da questa patologia sono oltre 3,7 milioni. Dal 1991 il14 novembre viene dedicato alla Giornata Mondiale del Diabete. Dal 20 dicembre 2006 le Nazioni Unite hanno proclamato questa data come “a United Nations Day”. La Giornata Mondiale del Diabete è un evento promosso dalla International Diabetes Federatione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica.

In occasione di questa giornata, ogni anno in Valle d’Aosta, veniva illuminato un monumento regionale e venivano organizzati degli eventi nelle piazze con misurazioni glicemiche e arteriose e con la collaborazione di medici e personale sanitario. Quest’anno, vista l’emergenza Covid-19, l’Associazione Valdostana Diabetici tipo 1–odv in collaborazione con l’Associazione Diabetici Valle d’Aosta –odv hanno deciso di non limitarsi a far illuminare un solo monumento ma di cercare di fare sentire la propria vicinanza alla popolazione illuminando alcuni monumenti presenti sul territorio.

I simboli Valdostani che verranno illuminati di azzurro dall’8 al 16 novembre 2020 saranno: La Tour de l’Archet di Morgex, le Porte Pretoriane di Aosta e il Castello di Verrès. L’AVD1 –odv e l’ADVA VDA -odv sono molto dispiaciute di non poter mantenere gli impegni prefissati, di non poter promuovere questa giornata di sensibilizzazione organizzando eventi e conferenze e di non poter stare fisicamente a contatto con i cittadini.

Nonostante l’emergenza sanitaria entrambe le associazioni ci tengono a far sentire il loro sostegno e si mettono sempre a disposizione di chiunque ne avesse bisogno ai seguenti contatti:

Associazione Valdostana Diabetici di tipo 1 – odv: avd1.aosta@gmail.com–338 3166083

Associazione Diabetici Valle d’Aosta –odv: info@diabetevda.it–349 5879544