Aosta: Le modalità per presentare autodichiarazioni di fine quarantena Covid-19

A seguito del protocollo siglato tra il Dipartimento di Prevenzione dell’Usl e i comuni valdostani per segnalare, attraverso un’autodichiarazione, il termine del periodo di quarantena Covid per i soggetti definiti 'contatti stretti asintomatici' (vale a dire chi sia stato a contatto con soggetti positivi al Covid-19 e sia stato sottoposto a ordinanza di isolamento da parte del Sindaco), da oggi per il Comune di Aosta è in vigore una procedura snella.

In particolare, il soggetto asintomatico contatto stretto di una persona positiva al virus SARS-CoV-2 e sottoposto a quarantena a seguito di ordinanza, trascorsi i 14 giorni di isolamento previsti senza aver manifestato sintomi della malattia Covid-19 e nel caso non sia stato sottoposto a tampone, potrà avviare autonomamente la procedura di fine della quarantena trasmettendo un’autodichiarazione.



Il modulo – in due versioni, una per i maggiorenni e una per i minori – è scaricabile dal sito dell’Amministrazione regionale o da quello del Celva oppure dal sito Internet comunale www.comune.aosta.it, sezione “Emergenza coronavirus”.



Il modulo, debitamente compilato e firmato, andrà scansionato e inviato in versione .pdf accompagnato dalla copia leggibile di un documento di identità all’indirizzo e-mail protezionecivile@comune.aosta.it.



A seguito della presa in carico dell’autodichiarazione, verrà avviata la proceduta che condurrà alla revoca (parziale nel caso di nuclei familiari in cui siano ancora presenti soggetti positivi) dell’ordinanza di quarantena.

È da sottolineare, comunque, che solo l’avvenuta notifica della revoca del provvedimento del Sindaco permetterà di considerare terminato il periodo di isolamento.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 al numero telefonico 0165-300.809.