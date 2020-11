ATTIVATO IL SERVIZIO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO PER I CITTADINI COVID POSITIVI, IN ISOLAMENTO, IN QUARANTENA E CON SINTOMI DA STRESS COVID CORRELATI

La struttura semplice dipartimentale (SSD) Psicologia (servizi: Nucleo Psicologico dell’emergenza e Psicologia clinica ospedaliera) ha attivato il servizio di ascolto e supporto psicologico dedicato in maniera specifica all’emergenza Coronavirus. Il servizio si occupa dell’ascolto e del supporto psicologico in situazioni di crisi, fornisce informazioni utili all’attuazione di comportamenti di autoprotezione ed eroga appropriata consulenza psicologica.

Il servizio è rivolto in modo particolare alle persone Covid-positive in quarantena, ai familiari dei pazienti positivi, ai soggetti in isolamento o in quarantena particolarmente fragili e/o con scarsa rete familiare e sociale, agli utenti con sintomi da stress Covid-correlato (come sintomi ansio-depressivi legati alla paura del contagio, angoscia, isolamento sociale con perdita di speranza, ecc.)

I colloqui, individuali e riservati, vengono effettuati dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:00, per via telefonica o web. Il numero di telefono per contattare il servizio è: 0165-543201 È previsto anche un percorso di “decompressione emotiva” per gli operatori sanitari, che necessitino di ascolto e supporto.