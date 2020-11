PastoralAlp étudie effets changement pâturages alpins

Reconnus parmi les écosystèmes les plus sensibles au changement climatique, les pâturages alpins sont considérés avant postes des changements du climat et de l'utilisation des terrains. Dans ce contexte, les principaux objectifs du projet Pastoralp sont le développement et l'adoption des stratégies de gestion basées sur des approches biophysiques et socio-économiques, pour diminuer la vulnérabilité et augmenter la résilience des pâturages alpins aux scénarios futurs de changement climatique.

Le projet, d'une durée de cinq ans, repose sur une solide connaissance des principales caractéristiques biophysiques et socio-économiques qui sous-tendent le fonctionnement des écosystèmes pastoraux alpins et des impacts attendus du changement climatique sur ces communautés, en particulier en ce qui concerne deux parcs nationaux représentatifs des environnements alpins occidentaux: le Parc National des Ecrins (France) et le Parc National du Grand Paradis (Italie).

De plus, le projet implique une collaboration et une participation constantes des acteurs locaux à travers une approche réitérative. Le résultat final sera le développement d'une plateforme web opérationnelle pour promouvoir l'adoption et la diffusion des stratégies d'adaptation dans les deux parcs, conformément aux objectifs du 'Domaine prioritaire d'adaptation au changement climatique' de l'UE. Les stratégies et les outils développés dans ce projet peuvent être appliqués facilement et avec succès également dans d'autres pâturages alpins. (ANSA).