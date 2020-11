EuroSpin assume diplomati e laureati

EuroSpin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata, presente sia Italia che in Slovenia e Croazia, con oltre 1.250 punti vendita. L’azienda assumerà oltre 50 persone soprattutto Addetti Vendita, che dovranno occuparsi di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita come l’assistenza alla clientela, le operazioni di cassa e la sistemazione della merce sugli scaffali. Inoltre si ricercano Vice Assistenti di Filiale, i quali dovranno prevedere la corretta gestione del punto vendita e raggiungere gli obiettivi commerciali, supportare l'assistente di filiale nella gestione del personale, assicurare la corretta applicazione delle strategie aziendali e creare un ambiente di lavoro positivo e motivato; Gastronomi, che si occuperanno delle operazioni per la preparazione dei prodotti da banco, della corretta conservazione del prodotto, di tenere pulito il banco e le attrezzature di lavoro e di garantire la corretta esposizione dei prodotti; Responsabili Negozio, che dovranno gestire e formare il personale, valutare i costi, controllare e rispettare il budget e implementare le attività commerciali previste dall’azienda. Il Gruppo favorisce la crescita personale e professionale sviluppando il potenziale e le aspirazioni dei propri collaboratori, i quali dovranno avere massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità, capacità comunicative, relazionali e di adattamento, passione e interesse per il settore della grande distribuzione, capacità di lavorare in team, capacità organizzative, di pianificazione e di gestione delle priorità, capacità di analisi e problem solving, proattività e precisione.

