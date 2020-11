EMERGENZA COVID IN VALLE E ATTIVITA' DELLA GIUNTA, CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA VIDEO

Come già anticipato, sono previste ulteriori limitazioni negli spostamenti, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiusura dei centri commerciali nel weekend e divisioni del Paese in tre aree, in base agli scenari di rischio che tengono conto delle valutazioni di Iss e Consiglio superiore di sanità. Prevista anche la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali.

Intanto nella conferenza stampa di questo pomeriggio per illustrare l'attività della Giunta regionale, l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, ha spiegato che dopo 14 giorni di isolamento dal momento dell'accertamento della positività e in assenza di sintomi, il paziente Covid da domani potrà fare un'autodichiarazione da consegnare in Comune per la revoca dell'ordinanza restrittiva. "E' una procedura emergenziale - ha detto Barmasse - che contiamo possa ottenere grandi risultati". Ancora da definire come sarà possibile scaricare e consegnare l'autodichiarazione.

Barmasse ha anche annunciato che a breve cominceranno i trasferimenti degli ospiti della microcomunità di Variney verso altre strutture, per permettere la trasformazione dell'edificio in centro Covid.

"Per alleggerire la pressione sull'ospedale - spiega - abbiamo dovuto individuare sedi esterne dove destinare i pazienti che non hanno più l'esigenza di essere ospedalizzati ma che, comunque, devono rimanere isolati. Nella struttura di Variney, in particolare, verranno collocati i pazienti positivi dimessi dal Parini che devono ancora mantenere il distanziamento sociale e per il quali comunque è ancora necessaria l'attenzione di operatori sanitari dedicati. Il definire nuove strutture a seconda della tipologia di pazienti e sulla base dell'evoluzione clinica del virus riteniamo sia importante, per tutelare tutta la comunità e per garantire una migliore assistenza a tutti".