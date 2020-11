Lega 'Dalla maggioranza tante belle parole ma nessuna volontà di collaborazione

Nel suo discorso programmatico, tenutosi lo scorso 27 ottobre in occasione della prima seduta del Consiglio comunale di Aosta, il neo Sindaco del capoluogo ha ribadito più volte la volontà sua, e di tutta la maggioranza, di voler collaborare con le forze di minoranza per affrontare insieme i problemi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale volontà avrebbe portato, a suo dire, alla condivisione delle misure che la Giunta comunale intendeva adottare al fine contrastare l’emergenza in atto e dare risposte ai nostri cittadini.

Apprendiamo però dagli organi di informazione che, nella riunione della Giunta comunale del 30 ottobre, sono stati approvati, con la delibera n. 133, nuovi provvedimenti urgenti in favore del tessuto economico e commerciale cittadino. Un provvedimento adottato senza aver coinvolto attivamente l’opposizione come promesso soltanto pochi giorni prima.



Ci duole quindi constatare che, anche per questa nuova maggioranza a trazione sinistra, alle belle parole pronunciate in Consiglio comunale non sono seguiti i fatti. In un momento come questo in cui, a causa dell’emergenza in atto, si dovrebbe anteporre l’interesse dei cittadini aostani a quello politico, si preferisce continuare a dare risposte di parte insufficienti e parziali, rispetto alle proposte, assolutamente collaborative e di buon senso che sono state da noi avanzate a favore delle attività commerciali e professionali, come, ad esempio, la prima mezz'ora di sosta gratuita delle zone di parcheggio a pagamento.