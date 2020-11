La Thuile, nuova strategia di comunicazione turistica

"The Power of the wild Mountain" è il concept che La Thuile, destinazione turistica valdostana di fama internazionale, ha scelto per la nuova strategia di comunicazione 2020/2021.

"Quindi una La Thuile che non è solo la destinazione per un semplice soggiorno, non è solo l'opportunità di passare una bella giornata in montagna, non è solo un bel panorama da vedere - afferma Dario Bandito, assessore al turismo del Comune di La Thuile - ma un luogo magico della Valle d'Aosta in cui ogni persona può sperimentare la potenza della montagna selvaggia e sentire tutta la forza della natura, in una prospettiva di benessere psico-fisico e di upgrade personale. In questa logica, la vacanza a La Thuile è un'esperienza per rigenerarsi mentalmente, disintossicarsi dallo stress quotidiano, recuperare energia vitale, vivere in libertà le proprie passioni, migliorare le proprie performance sportive e il proprio stato fisico. Un posizionamento molto chiaro che porta con sé un preciso messaggio: La Thuile è per te che ricerchi il meglio della natura per ottenere il meglio per te stesso."

La strategia di comunicazione vede coinvolti il Comune, le Funivie Piccolo San Bernardo e tutte le realtà ricettive e dei servizi della località che fanno capo al Consorzio operatori turistici. (ANSA).