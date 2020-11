Nuova task force per gestire l'emerenza Covid

Si chiama 'Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza Covid' ed è stata istituita con un decreto urgente dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz. L'organismo dovrà, si legge nel decreto, "promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni alla Regione, ma anche esterni come Enti locali, Forze dell’ordine o altri portatori di interessi; offrire supporto per le questioni legislative, legali e prefettizie e valutare eventuali interventi migliorativi dell’organizzazione". Dovrà inoltre "coadiuvare il presidente della Regione e gli altri attori interessati nelle attività e nelle decisioni di carattere strategico e operativo“.

La nuova task force è composta dal Presidente della Giunta e suo Capo Gabinetto; dal dirigente dell'Avvocatura regionale e dal coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato; dall'assessore alla Sanità; dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria; dal presidente del Cpel o da un suo rappresentante; dal coordinatore del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco;dal Direttore sanitario dell’Usl; dal Coordinatore dell’emergenza Covid-19. Potranno far parte dell'Unità anche “altri soggetti, su invito del Presidente della Giunta".