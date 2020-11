La minoranza in Consiglio Valle chiede lumi su funzioni prefettizie

L’ordine del giorno dell'adunanza ordinaria del Consiglio Valle convocato dopodomani, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, è stato integrato da due interrogazioni a risposta immediata.

Entrambe le iniziative riguardano la risoluzione della deputata della Valle d'Aosta, Elisa Tripodi, sulle funzioni prefettizie del Presidente della Giunta.

La prima interrogazione è stata presentata dal gruppo Lega VdA e chiede notizie in merito all'esistenza di un raccordo tra il Governo regionale e l'iniziativa parlamentare; il secondo question time, depositato dal gruppo Pour l'Autonomie, vuole avere informazioni su di un'eventuale convocazione in Consiglio Valle della deputata Tripodi al fine di riferire in merito alla risoluzione proposta.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 40 oggetti.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).