NurSind denuncia 'Gravi carenze di personale al Distretto 2'

"Chiunque voglia convincere l'opinione pubblica che nel Distretto 2 vi siano sufficienti risorse per far fronte all'emergenza sanitaria, o non sa far di conto oppure sta agendo in mala fede". Giovan Battista De Gattis, Segretario Territoriale NurSind (Sindacato delle Professioni Infermieristiche).

Secondo De Gatti, in questo momento ogni struttura del Distretto 2 può contare mediamente su 3,4 infermieri, tant'è che è ormai diventata prassi la copertura dei turni in più sedi. "Una carenza organizzativa - spiega il segretario - che viene dal passato, ma che oggi diventa drammatica: alcuni infermieri sono obbligati a passare da strutture COVID FREE (es.: Variney) a quelle in cui sono presenti diversi pazienti positivi".

Per i motivi NurSind sopra descritti, ieri abbiamo segnalato all'Ispettorato del Lavoro (per conoscenza alla Procura della Repubblica) che il perdurare delle gravi carenze di personale nelle Microcomunità del Distretto 2 sta mettendo a dura prova i lavoratori sia dal punto di vista fisico sia psicologico".

Inoltre, essendo che tale situazione espone gli infermieri a condizioni pericolose per loro stessi e per la società, "abbiamo chiesto - spiefa De Gattis - un intervento immediato volto alla verifica di comportamenti illegittimi tenuti dal datore di lavoro e, di conseguenza, alla loro cessazione".