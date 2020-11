Vandali ad Aosta: auto imbrattate in piazza San Francesco, forte petardo terrorizza passanti e animali

Amaro risveglio, questa mattina domenica 1 novembre, per i proprietari di alcune vetture parcheggiate in piazza San Francesco, ad Aosta. Qualcuno nella notte, violando il coprifuoco o agendo dalle 5 in poi, saranno le videocamere di sorveglianza a stabirlo, ha lanciato uova e una sostanza grassa su carrozzerie e vetri, con l'evidente intendo di imbrattare il più possibile. A parte l'arrabbiatura e il fastidio di dover ripulire l'auto, non sarebbero stati registrati altri danni. Tra le auto coinvolte anche quelle di uno svizzero e di residenti fuori Valle: qualcuno ha pensato a un gesto contro possibili 'turisti untori Covid', ma in realtà sono state colpite anche vetture di residenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, un forte petardo è esploso in città: tanti gli animali domestici terrorizzati dal botto, che peraltro ha spaventato anche molte persone: qualcuno ha telefonato al 112, tanti hanno commentato sui social. In quel momento in piazza Chanoux era in corso una manifestazione di protesta contro il nuovo Dpcm Conte, ma le Forze dell'ordine non dispongono di elementi per collegare l'esplosione del petardo all'iniziativa di qualche protestatario, essendo il 'botto' scoppiato in una zona distante dalla manifestazione.

Molto più credibile, invece, che gli autori delle due bravate siano lo stesso gruppo di giovani che da qualche giorno si sta rendendo protagonista di episodi di teppismo in città e nel circondario, come ad esempio una sassaiola contro le auto sulla statale 26 alle porte di Aosta: diversi automobilisti hanno visto dei ragazzi allontarsi di corsa dopo che le loro auto erano state bersagliate da un lancio di ghiaia e sassolini.