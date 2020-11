Vigili del fuoco, soccorso del 118 e carabinieri stanno intervenendo sulla statale 26 a Sarre per un incidente stradale verificatosi verso le 18,20 all'altezza del supermercato MD.

Secondo le prime notizie, potrebbe trattarsi di uno scontro da due vetture ma cause e dinamica dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento; vi sono dei feriti ma al momento non è dato conoscere le loro condizioni cliniche. Seguono aggiornamenti.