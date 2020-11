Confini regionali off limits e 'stretta' negli spostamenti interni; la Valle verso il nuovo lockdown

Lockdown tranne che per le scuole primarie e le attività commerciali essenziali nelle undici aree del Paese considerate più a rischio tra cui la Valle d'Aosta, ma anche il possibile stop agli spostamenti tra regioni, il tutto nel tentativo di frenare la corsa del Covid 19 che pare inarrestabile.

Sarebbero queste le principali misure del nuovo Dpcm al vaglio del governo e di cui si è discusso nel tardo pomeriggio di ieri in una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza che torneranno a vedersi tra oggi domenica 1 e domani lunedì 2 novembre per i dettagli del Decreto.

Alla riunione di ieri erano presenti anche i virologi Silvio Brusaferro, Franco Locatelli, Agostino Miozzo e Domenico Arcuri. Durante l'incontro vi è stato un ampio confronto nel corso del quale gli esperti hanno fornito l'interpretazione ragionata della curva epidemiologica alla luce del rapporto dell'Istituto superiore di sanità, presentato ieri. Sono stati analizzati dettagliatamente lo scenario attuale, i trend della curva, e le varie situazioni di criticità.

Tra le misure che si sta vagliando in queste ore e che le Regioni potrebbero mettere in campo nell'ambito degli interventi restrittivi, c'è - a quanto si apprende - una stretta negli spostamenti 'tra' e 'nelle' città: aperte solo le scuole primarie, Dad al 100 per 100 nelle scuole superiori; sarebbe inoltre consentito uscire di casa solo per ragioni di lavoro e per le spese di necessità primaria.