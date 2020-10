Reliques du Bataillon Alpin Aoste au Fort de Bard

Les reliques appartenant au Mémorial historique du Bataillon Aoste et du quatrième Régiment Alpini, conservées dans la caserne 'Cesare Battisti' à Aoste, seront présentées au public dans une exposition organisée du 4 novembre au 31 mai 2021 au Fort di Bard.

L'exposition 'La memoria dell'Aosta' - dans les salles du musée des fortifications et des frontières du Fort de Bard - présente 124 pièces des plus représentatives et significatives de l'histoire du Bataillon Aoste et du quatrième régiment: parmi celles-ci, les journaux historiques des Bataillons, lettres et photographies du front, uniformes d'époque et effets personnels des soldats.

"Les événements de guerre du début du XXe siècle - est expliqué dans la présentation - avaient laissé une marque indélébile sur ceux qui les avaient vécus. Ils ont trouvé dans l'Institution militaire la volonté de construire un mémorial dans lequel souffrance et héroïsme, à travers les objets, les photographies et les documents conservés avaient un espace utile pour transmettre les valeurs et la mémoire historique des actions qui ont vu le quatrième Régiment alpin comme protagoniste.

Anciens alpins, soldats en armes, familles des morts et civils, ont contribué au fil du temps à l'enrichissement du mémorial" . Le Bataillon Aoste, le seul bataillon alpin décoré de l'Or dans la Grande Guerre.